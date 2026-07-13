La RD del Congo eleva a 702 el número de muertos y a 1.926 los casos confirmados de ébola

Según el último boletín del Ministerio de Comunicación y Medios, con datos recopilados hasta el 11 de julio, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 36,4 %.

Además, 753 pacientes se encuentran en situación de "aislamiento/hospitalización" y 318 personas han logrado recuperarse de la enfermedad.

Asimismo, la tasa de rastreo de contactos asciende al 78,3 % en las provincias orientales de Ituri (epicentro de la epidemia), Kivu del Norte y Kivu del Sur, precisaron las autoridades.

Mientras, "las investigaciones continúan" en las provincias de Tshopo (centro-norte) y Haut-Uele (noreste), tras la detección de casos y muertes allí en los últimos días (la mayoría de ellos importados desde Ituri).

"Siguen los esfuerzos para reforzar la detección precoz, mejorar la atención al paciente y consolidar la movilización comunitaria, con el apoyo de las autoridades nacionales, provinciales y los socios en la respuesta", indicó el Ministerio.

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Por su lado, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC alertó en su propio boletín de que "se observa un número creciente de casos confirmados de una semana a la otra, lo que refleja una transmisión continua de la enfermedad en la comunidad".

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y que concentra actualmente el 90,9 % de los casos y el 86,2 % de las muertes de la epidemia.

La epidemia se propagó igualmente a Uganda, donde se han detectado 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote y calificó la epidemia el 17 de mayo pasado como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

Se trata de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada hasta la fecha, y es la decimoséptima que afecta a la RDC.

El actual brote tan sólo está por detrás del que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios, y otro que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020 y que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.