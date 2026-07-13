La UE aprueba una medida de asistencia para reforzar la defensa aérea de Moldavia

La iniciativa, que se enmarca en el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, permitirá financiar un sistema de defensa aérea de alcance medio y complementa otras acciones de asistencia en apoyo de la vigilancia, indicó el Consejo en un comunicado.

En particular, el nuevo apoyo permitirá a las Fuerzas Armadas moldavas "seguir mejorando su eficacia operativa y, de esa manera, proteger mejor a la población civil".

La UE indicó que con la nueva medida, el apoyo total de la UE a Moldavia en el marco de ese mecanismo asciende a 317 millones de euros.

El Fondo Europeo de Apoyo a la Paz se creó en marzo de 2021 para financiar todas las acciones de la política exterior y de seguridad común en materia militar y de defensa, con el objetivo de prevenir conflictos, preservar la paz y fortalecer la seguridad y la estabilidad internacionales.

En particular, permite a la UE financiar acciones destinadas a reforzar las capacidades de terceros Estados y organizaciones regionales e internacionales en materia militar y de defensa.