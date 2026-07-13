Macron: Europa defenderá libertad y derecho "al precio de la sangre si fuese necesario"

"Sí, la paz es nuestro objetivo; sí, apreciamos la libertad y el derecho. Y sí, estamos dispuestos a combatir para defenderlos siempre y al precio de la sangre si fuera necesario", afirmó Macron en su tradicional discurso a las Fuerzas Armadas, en la víspera de la Fiesta Nacional del 14 de Julio, que es el último que pronunciará ya que se encuentra en la recta final de su segundo y último mandato.

El jefe de Estado francés vinculó esta capacidad de respuesta europea con la guerra en Ucrania, que consideró una referencia para los conflictos actuales.

"Ucrania nos da una lección espectacular", aseguró, antes de advertir de que "son las guerras de hoy las que debemos ganar", ya que la capacidad de Francia y Europa para cumplir sus compromisos dependerá de su preparación militar y de su credibilidad.

Macron pronunció esta advertencia poco antes de reunir esta tarde en el Hotel Nacional de los Inválidos a la Coalición de los Voluntarios para ayudar a Ucrania, y la víspera de que medio millar de soldados de la treintena de países que la componen abran junto a los ucranianos el desfile militar del 14 de julio en los Campos Elíseos.