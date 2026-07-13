Meloni propone su ley electoral al Parlamento para allanar el camino a las urnas en 2027

Italia encara el último tramo de la legislatura y se encamina a unas nuevas elecciones generales en 2027. Ante esta cita Meloni ha propuesto cambiar la actual ley electoral, agitando el debate político a izquierda y derecha justo antes de la pausa estiva.

El texto llegará mañana a la Cámara de los Diputados para empezar su debate y el de sus enmiendas -que se prevé intrincado- y después deberá pasar al Senado para su tramitación definitiva.

El coordinador del partido ultraderechista Hermanos de Italia de Meloni, Giovanni Donzelli, ha defendido que el objetivo es "evitar el bloqueo" surgido tras otras elecciones en el pasado.

La nueva ley ha sido bautizada como 'Stabilicum' -siguiendo la tradición de bautizar en latín las leyes electorales- y pretende poner fin a la que está actualmente en vigor, el 'Rosatellum' de 2017, con la que Meloni y su coalición llegaron al poder en 2022.

La intención de la mandataria no es inusual ya que los sucesivos gobiernos italianos han intentado modificar la ley electoral del momento en varias ocasiones: en 2005 la derecha aprobó el llamado 'Porcellum', en 2015 el socialdemócrata Matteo Renzi sacó adelante su 'Italicum' y dos años después llegó la 'Rosatellum'.

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La principal novedad de esta nueva propuesta es la introducción de un 'premio de escaños' a la coalición o lista que supere el 40 % de los votos para apuntalar su hegemonía parlamentaria.

En la víspera, la principal duda del texto tiene que ver con las papeletas. La derecha negocia una enmienda que introduzca un sistema de listas mixto, con el nombre de los líderes blindado y el resto de candidatos sujetos a la preferencia del votante.

La decisión de reformar la ley electoral llega en el último año de la legislatura y será uno de los temas candentes en la actualidad política del próximo otoño.

La oposición de centro-izquierda acusa a Meloni de querer cambiar "deprisa las reglas del juego a su favor por miedo a perder", según la principal fuerza opositora, el Partido Demócrata (PD).

Además, en la tramitación del texto también chocarán los distintos intereses de los partidos de la coalición de Meloni: la conservadora Forza Italia de Antonio Tajani y la ultra Liga de Matteo Salvini, este último muy debilitado en todos los sondeos.

Las encuestas demoscópicas de estos días prevén un apretado pulso entre la actual coalición de derechas de Meloni, Salvini y Tajani y la -a veces débil- alianza progresista entre el PD, el Movimiento Cinco Estrellas y otras pequeñas fuerzas de izquierdas.

En este escenario ha irrumpido el partido 'Futuro Nacional' del general ultraderechista Roberto Vannacci. El militar se ha lanzado a la política nacional por libre y está obligando a la derecha a valorar si lo suman a su coalición.

En cualquier caso, el debate electoral en Italia suscita una gran atención no solo por las elecciones generales sino también porque en 2029 acabará el segundo mandato del presidente de la República, Sergio Mattarella, y el Parlamento deberá elegir a su sucesor.

En una reciente entrevista, Meloni ha abogado por superar "el gran tabú" de la política del país: que Italia tenga un jefe de Estado de derechas.