Suben a cuatro los muertos, entre ellos tres niños, al hundirse un ferry en este de Siria

"El número de fallecidos por el accidente del ferry en el río Éufrates ha ascendido a cuatro (tres niños y un joven), después de que los vecinos encontraran el cuerpo de un joven en el río cerca de la aldea de Jadid Bakara, en la zona rural de Deir al Zur, este lunes", aseguró la Defensa Civil siria en un comunicado en su cuenta oficial de Facebook.

Según el organismo conocido como los 'cascos blancos', la aldea Jadid Bakara "se encuentra a unos 25 kilómetros del lugar del accidente", y su equipo trasladó el cuerpo al Hospital Nacional de la ciudad de Deir al Zur, en el noreste.

El accidente ocurrió la madrugada de este domingo, cuando un ferry fluvial que transportaba a aproximadamente 35 personas, entre ellos niños, desde la orilla adyacente a Deir al Zur a la orilla opuesta sufrió un fallo en el motor y fue arrastrado por las aguas del río Éufrates, señalaron medios sirios.

Tanto los equipos de la Defensa Civil como efectivos del Ejército, el Ministerio de Sanidad y residentes locales continúan las operaciones de búsqueda y salvamento de los pasajeros desaparecidos.

Los cruces del Éufrates en Deir al Zur, donde los puentes permanentes fueron destruidos durante los años de guerra civil en Siria, dependen habitualmente de transbordadores improvisados y puentes militares provisionales, unas infraestructuras que los residentes locales denuncian que plantean riesgos de seguridad recurrentes.