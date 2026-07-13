Taiwán inicia cinco días de "maniobras de defensa conjunta" frente a la presión de China

En un comunicado difundido el domingo, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán indicó que estos ejercicios, que se prolongarán hasta el 17 de julio, forman parte de su plan anual de adiestramiento conjunto y buscan dar continuidad a los simulacros de "preparación inmediata para el combate" celebrados el mes pasado.

"El objetivo principal es adiestrar a las tropas durante la fase de operaciones defensivas para que, bajo un mecanismo de mando y control descentralizado, se familiaricen con las distintas misiones de acción conjunta, fortalezcan la coordinación y la cooperación entre los cuerpos militares y alcancen el objetivo de las operaciones conjuntas de defensa territorial", señaló el texto.

La cartera castrense subrayó que el ejercicio se desarrollará bajo la modalidad de "tropas reales, terreno real, tiempo real, equipamiento real y ejecución real", y que planteará distintos escenarios para que los mandos y las unidades de todos los niveles lleven a cabo una "integración de recursos y capacidad de combate".

Según fuentes militares citadas por la agencia de noticias CNA, estas prácticas servirán de "calentamiento" para las maniobras militares anuales de la isla, conocidas como Han Kuang y previstas del 5 al 14 de agosto.

Estos ejercicios coinciden con el aumento de la presencia marítima china en las aguas al este de Taiwán, una zona estratégica por ser la principal vía por la que Taipéi podría recibir ayuda exterior en caso de bloqueo o invasión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ministerio de Defensa de la isla contabilizó el mes pasado más de 200 buques de guerra y otras 111 embarcaciones gubernamentales chinas en las inmediaciones de su territorio, frente a los 40 y 44 barcos oficiales detectados en abril y mayo, respectivamente.

Las autoridades de Pekín consideran Taiwán una "parte inalienable" del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Gobierno taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.