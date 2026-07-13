Von der Leyen anuncia que el Grupo de Donantes para Palestina ha recaudado 900 millones

"Es reconfortante ver el éxito de nuestra segunda reunión del Grupo de Donantes para Palestina celebrada hoy, con la participación de 65 países e instituciones. Hemos recaudado casi 900 millones de euros para la recuperación temprana en Gaza", dijo Von der Leyen en una red social.

La presidenta del Ejecutivo comunitario añadió que la iniciativa del "Equipo Gaza" ha sido apoyada por España, Dinamarca, el Reino Unido, Alemania, Noruega, Finlandia, Italia, Países Bajos, Francia, Japón, Suiza, Suecia y Bélgica.

Por su parte, la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, precisó hoy a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores que "no se trata solo de dinero", sino de "las reformas en la Autoridad Palestina".

"Queremos saber en qué punto están, y esa es una parte de la historia. La otra parte es cómo iniciar la recuperación temprana, y por eso empezamos a comprometer fondos", añadió.

En ese contexto, precisó que los donantes no tienen "proyecciones" sino "una evaluación rápida" llevada a cabo por el Banco Mundial y la Comisión que asciende a 70.000 millones de euros y precisó que se trata de "un proyecto a largo plazo" y que esto es "solo el comienzo".

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Aunque consideró importante mostrar la disposición de los donantes, subrayó que hace falta "el desarme de Hamás para poder iniciar una recuperación adecuada".

La comisaria europea de Preparación de Crisis, Hadja Lahbib, indicó por su parte este lunes que la situación humanitaria en Gaza "es insoportable" y que mucha infraestructura "está a punto de colapsar".

"Los hospitales y los sistemas de agua y saneamiento están al borde del colapso. La gente carece de lo más básico para sobrevivir. El personal internacional trabaja en condiciones imposibles y ya no puede desplegarse sobre el terreno debido a los nuevos procedimientos y a los nuevos requisitos de registro. Los alimentos, el agua y los suministros médicos quedan bloqueados por la apertura y el cierre de los pasos fronterizos", lamentó.

Subrayó además que lleva más de un año intentando resolver la falta de acceso a Gaza.

"Debemos tener la posibilidad de reabrir nuestra oficina", dijo Lahbib, que precisó que hasta la fecha no ha recibido "ninguna respuesta, ni positiva ni negativa" a esa petición y criticó la "clara falta de voluntad política y de compromiso por parte de las autoridades israelíes".