Yemen avisa a los hutíes que responderá con todos los medios a vuelos desde Irán a Saná

"En este momento anunciamos que se ha agotado nuestra paciencia y, en consecuencia, responderemos de manera adecuada a este acto atroz y traicionero. Haremos frente y actuaremos contra las aeronaves enemigas que violen el espacio aéreo y la soberanía del Yemen, utilizando todos los medios disponibles", afirmó el ministro de Defensa yemení, Taher al Aqili, en un discurso leído ante la nación.

Aseguró que el Gobierno yemení, "en cooperación con la comunidad regional e internacional, ha intentado, por todos los medios legales y diplomáticos, persuadir al régimen iraní y a las milicias hutíes en Saná para que retomen el buen camino y cesen la violación del espacio aéreo yemení", sin que haya tenido éxito.

Una violación que "no es la primera", apunta, pero "se diferencia de las anteriores por su desafío a la legitimidad internacional".

Para rematar, el militar responsabilizó "plenamente" a Irán "de las consecuencias legales y morales de esta agresión".

Ayer, el presidente del Yemen, Rashad al Alimi, acusó a Irán de violar la soberanía de su país al operar un vuelo a Saná, e instó a la comunidad internacional a impedir nuevos vuelos directos iraníes.

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Al Alimi afirmó que su Gobierno no se oponía a la reapertura y operación del aeropuerto de Saná para vuelos civiles, pero rechazaba lo que describía como uso con fines militares.

Indicó que el Gobierno había propuesto permitir que la compañía yemení Yemenia Airways operara vuelos a destinos acordados bajo procedimientos reconocidos internacionalmente e incluso había ofrecido arrendar una aeronave para transportar a una delegación hutí desde Teherán dentro del marco legal que rige la aviación civil internacional.

Estas declaraciones se producen en medio de una creciente disputa sobre las conexiones aéreas directas entre Teherán y Saná, después de que Irán operara un vuelo civil a Saná la semana pasada para transportar a una delegación hutí a Teherán para el funeral del que fue líder supremo de Irán Alí Jameneí.

La administración de facto hutí en Saná ha defendido el vuelo como un asunto soberano y humanitario, acusando a Arabia Saudí -que lidera la coalición militar- y al Gobierno reconocido internacionalmente de mantener un bloqueo ilegal al aeropuerto de Saná.

Este intercambio representa la última escalada en la retórica entre los hutíes y sus oponentes sobre el acceso al aeropuerto de Saná, uno de los temas clave en los años de esfuerzos liderados por la ONU para aliviar las restricciones humanitarias y evitar que el conflicto se reavive.

Aunque aún no se ha alcanzado un acuerdo de paz formal a nivel nacional, los enfrentamientos a gran escala entre los hutíes y la coalición se han mantenido en gran medida controlados desde que expiró la tregua negociada por la ONU en 2022, pero han continuado de manera informal mediante acuerdos de desescalada posteriores.

Los hutíes, que controlan Saná y gran parte del noroeste del Yemen, han argumentado repetidamente que el funcionamiento sin restricciones del aeropuerto de Saná es un derecho soberano, mientras que el Gobierno reconocido y la coalición sostienen que los vuelos internacionales deben coordinarse a través del Ejecutivo legítimo y cumplir con los acuerdos de seguridad.