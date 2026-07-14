Al menos cinco muertos tras el incendio de un edificio en el centro de Bruselas

El rey Felipe de los belgas y el primer ministro del país, Baart de Wever, visitaron a primera hora de la tarde el lugar y conversaron con los servicios de emergencia que se encontraban allí.

"Los bomberos lograron encontrar una pequeña abertura en uno de estos ascensores y allí descubrimos a varias víctimas. Aún no sabemos con exactitud cuántas personas hay. Podrían ser las seis personas desaparecidas, pero también podría haber más en otro ascensor o en otro lugar", dijo a los medios locales Brecht Speybrouck, portavoz de la Fiscalía, antes de que se iniciaran las labores de búsqueda.

El fuego, del que aún se desconocen las causas, comenzó como un pequeño foco en la segunda planta del edificio, y, a pesar de haber sido extinguido, las llamas lograron colarse por el hueco del ascensor, lo que afectó a esta estructura.

Los cadáveres fueron extraídos de uno de los ascensores del edificio, y los servicios de búsqueda sostuvieron que podría haber uno más.

Dos personas con quemaduras han sido trasladadas al Hospital Militar de Neder-over-Heembeek, mientras que un bombero que sufrió hipertermia fue atendido en el lugar.

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En el momento del incidente, más de 200 trabajadores se encontraban en el edificio, que se encuentra en obras de para reconvertirlo en un complejo con restaurantes, oficinas, un hotel y apartamentos de lujo.