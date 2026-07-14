Argentina registra en junio su menor tasa mensual de inflación en diez meses

Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de precios al consumidor (IPC) creció el 1,9 % en comparación con mayo pasado.

Se trata de la primera variación mensual por debajo del 2 % que se registra desde agosto del año pasado, cuando el IPC había anotado un alza del 1,9 %.

"La inflación de junio fue la más baja en diez meses", resaltó a través de un mensaje en redes sociales el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, quien afirmó que los datos sobre el IPC reflejan "la fortaleza del proceso de desinflación".

Según el Indec, la inflación en Argentina se situó en junio pasado en el 33,5 % interanual, con lo que encadenó dos meses en leve aceleración, mientras que en el primer semestre del año acumuló un alza del 16,8 %.

Después del pico del 3,4 % mensual alcanzado en marzo último como consecuencia de los aumentos de los combustibles por el conflicto en Oriente Medio y su impacto en lo costes de diversos sectores productivos, la inflación comenzó a moderarse en abril (2,6 %), se desaceleró con más fuerza en mayo (2,1 %) y finalmente logró en junio romper el piso del 2 %.

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De acuerdo al informe oficial, entre las subidas mensuales registradas en junio destacan las del sector de recreación y cultura (4,2 %) como consecuencia de los aumentos en paquetes turísticos, seguidas por los incrementos en los gastos de vivienda, agua, electricidad y gas (3,3 %).

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron el 1,3 % con respecto a mayo.

"La composición del dato deja una señal muy positiva hacia adelante. Los bienes aumentaron apenas 1,4 % mensual y, dentro de ellos, alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de solo 1,3 %, confirmando que la desinflación se extiende a los productos de consumo masivo", dijo a EFE Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics.

Según Casas, hacia adelante "el escenario continúa siendo favorable para que la inflación siga bajando".

"El equilibrio fiscal y una política monetaria con sesgo contractivo continúan consolidando el proceso de desinflación, por lo que es esperable que la inflación converja hacia registros cada vez más bajos durante el segundo semestre", sostuvo el economista.

Para este año, el Gobierno de Javier Milei había incluido en el Presupuesto una proyección de inflación del 10,1 % para todo 2026, nivel que ya fue superado en el primer cuatrimestre.

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación acumulada de este año será del 30 %, con tasas mensuales del 2 % en julio y del 1,8 % en agosto.

Para Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso, la "sorpresa deflacionaria en Estados Unidos debilitará al dólar a nivel global, ayudando a estabilizar el tipo de cambio local", un elemento que siempre tiene incidencia en el comportamiento de los precios en Argentina.

"Si a la política monetaria restrictiva y la consistencia fiscal se le sumara la calma cambiaria, no habría motivos para que no se siguiera consolidando este sendero desinflacionario", dijo Neufeld a EFE.

Los precios al consumidor acumularon en 2025 una subida del 31,5 % en Argentina, la menor tasa en ocho años y muy por debajo del alza del 117,8 % de 2024.