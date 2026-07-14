Diez años después, Niza busca cerrar la herida del 14 de julio

Bajo un calor sofocante y con cientos de abanicos moviéndose entre el público, la plaza Masséna acogió a familiares llegados desde 19 países, muchos de ellos de regreso a la ciudad donde perdieron a un ser querido durante la celebración de la Fiesta Nacional francesa.

El homenaje estuvo presidido por el presidente frances, Emmanuel Macron, que acudió acompañado de su esposa, Brigitte, y del expresidente François Hollande, que habitaba el Elíseo cuando se produjo el atentado. También asistieron el príncipe Alberto II de Mónaco y la princesa Charlène, así como Christian Estrosi, alcalde de Niza en 2016, y el actual regidor, Éric Ciotti.

La presencia de la líder de la extrema derecha Marine Le Pen y del presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, invitados por Ciotti, fue la única nota de polémica en un acto marcado por la unidad. Su llegada fue recibida con aplausos por parte del público.

Las familias ocuparon las primeras filas de la enorme tribuna, con capacidad para más de 800 personas. Algunas regresaban a Niza una década después de una noche en la que un camión arrolló a la multitud que celebraba el 14 de julio, dejando además más de 400 heridos y miles de personas marcadas por el trauma.

El centro de la plaza guardaba la imagen más poderosa del día: 86 sillas azules vacías, tantas como víctimas mortales dejó el atentado, colocadas en semicírculo para recordar las emblemáticas sillas del Paseo de los Ingleses y evocar la forma de la Bahía de los Ángeles, escenario de la tragedia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Acompañados por la música del violonchelista francés Gautier Capuçon, 43 niños, acompañados por 43 bomberos, sanitarios y otros miembros de los servicios de emergencia que intervinieron aquella noche, caminaron hasta las sillas para depositar ramos de olivo, un gesto de paz, memoria y transmisión entre generaciones.

Macron colocó después un centro floral ante el memorial acompañado por dos niños, mientras la Patrulla de Francia sobrevolaba la plaza dejando en el cielo los colores de la bandera francesa.

Antes de Macron tomaron la palabra los presidentes de las cuatro asociaciones de víctimas, que combinaron el recuerdo de los fallecidos con la petición de respuestas.

Stéphane Herb, presidente de 'Promenade des Anges', recordó que aún queda pendiente "otro juicio", el de los posibles fallos de seguridad que rodearon el atentado. "La última verdad aún no se ha dicho", afirmó, antes de implorar a las autoridades: "Por favor, no nos abandonen".

Otra de las asociaciones recordó que "el tiempo no borra las ausencias", pero defendió que "la victoria más bella que podemos lograr es hacer triunfar la vida".

Ciotti rindió homenaje a los "héroes" de aquella noche: policías, bomberos, médicos, sanitarios y ciudadanos que intentaron salvar vidas. Cada mención a quienes ayudaron durante la tragedia fue recibida con aplausos.

Macron cerró la ceremonia recordando que la amenaza terrorista ha evolucionado en la última década, hacia formas "más difusas, más rápidas y más solitarias". El presidente francés defendió mantener una cooperación europea e internacional "constante" frente a un terrorismo que, dijo, se propaga también a través de las pantallas y capta a personas vulnerables.

"Por eso nuestra justicia debe ser fuerte y nuestra cooperación europea e internacional constante", afirmó Macron, quien aseguró que los servicios del Estado deben permanecer "plenamente movilizados y vigilantes".

Diez años después del segundo atentado más mortífero sufrido por Francia desde la Segunda Guerra Mundial, Niza volvió a reunirse para recordar a sus víctimas, pero también para reclamar que la memoria vaya acompañada de verdad.