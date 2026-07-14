Doce de las trece víctimas mortales del incendio de Los Gallardos (España) son extranjeras

En total, el balance de víctimas identificadas se desglosa en doce ciudadanos extranjeros y un español. De los trece fallecidos, siete proceden del Reino Unido, tres de Bélgica, uno de Francia y otro de Estados Unidos. Se trata de ocho mujeres y cinco hombres, todos ellos mayores de edad.

Según la información del CID, doce de las víctimas perdieron la vida de forma directa en el incendio, y por ellas ya se han interpuesto las correspondientes denuncias. La decimotercera víctima es una ciudadana británica de 93 años que falleció posteriormente en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería como consecuencia de las heridas sufridas durante el siniestro.

El proceso científico, avalado íntegramente por la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, plaza número 3, se ha fundamentado de forma exclusiva en el método genético, al ser el único viable dadas las circunstancias. El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil fue el encargado de obtener los perfiles de los doce cadáveres recuperados sobre el terreno.

La identificación de los tres últimos cuerpos ha podido concluir definitivamente en las últimas horas gracias a la recepción de muestras biológicas aportadas por los familiares. Este trámite ha requerido la coordinación y colaboración de las autoridades consulares de Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos y Francia.

Una vez confirmadas las identidades, la comunicación a las familias se ha realizado de forma presencial por personal uniformado de la Guardia Civil, acompañados en todo momento por un psicólogo.

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Todos los datos e informes han sido unificados por el Centro Integrado de Datos (CID), un órgano técnico activado el pasado viernes a las 9:30 horas, en cumplimiento del Real Decreto 32/2009 para emergencias con múltiples víctimas. Este centro está integrado por una Oficina Forense y agentes especializados en Criminalística de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya función principal es reunir y supervisar las labores de identificación.