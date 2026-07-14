El canciller de Islas Salomón aboga en Pekín por profundizar la cooperación con China

Houenipwela también agradeció la ayuda brindada por China para el desarrollo económico y social de su país y mostró su disposición a contribuir activamente al fortalecimiento de las relaciones entre Pekín y los países insulares del Pacífico, según un comunicado publicado por la Cancillería china.

El ministro salomonense habló de profundizar la cooperación en educación, infraestructuras, sanidad y desarrollo verde, y de elevar las relaciones bilaterales a "un nivel superior", al tiempo que recordó que China es su principal socio comercial.

Por su parte, Wang subrayó que la cooperación con las Islas Salomón "está libre de condicionamientos políticos, imposiciones o promesas vacías" y expresó igualmente su disposición a "elevar a un nuevo nivel" la asociación estratégica entre ambos países.

El diplomático chino añadió que el desarrollo de las relaciones de Pekín con los países insulares del Pacífico tiene como objetivo fortalecer la cooperación Sur-Sur y promover el desarrollo común, y que no responde a intereses geopolíticos ni busca establecer una supuesta "esfera de influencia".

Subrayó además que estas relaciones no deberían "verse interferidas por terceros", y recordó que los países insulares del Pacífico son Estados soberanos que tienen derecho a elegir libremente a sus socios para el desarrollo.

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"Pekín continuará apoyando al país en la defensa de su soberanía nacional, su independencia y sus derechos e intereses legítimos", aseveró Wang, quien también mostró su intención de ampliar la colaboración práctica con el país insular.

Islas Salomón, un archipiélago de unos 800.000 habitantes situado al noreste de Australia, ha adquirido relevancia estratégica en los últimos años por la creciente pugna de influencia entre China y las potencias occidentales en el Pacífico.

En 2019, Honiara rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y estableció vínculos oficiales con China, una decisión que alteró el equilibrio regional y generó preocupación en Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

La firma en 2022 de un acuerdo de seguridad entre China e Islas Salomón incrementó esas inquietudes, ante el temor de que Pekín pudiera ampliar su presencia militar en una región considerada estratégica para Camberra y Washington.

La visita llega después de que el primer ministro australiano, Anthony Albanese, viajara esta semana a Honiara para reunirse con su homólogo salomonense, Matthew Wale, y avanzar en la negociación de un tratado integral que ambas partes podrían firmar antes de final de año.