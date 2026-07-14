El Kremlin rechaza por falta de pruebas acusaciones de cibertaques de la UE y Reino Unido

"Rechazamos todas estas acusaciones. Como saben, durante muchos años se ha acusado a Rusia de hechos en los que no tiene ninguna participación. Estas acusaciones son siempre infundadas, nunca se argumentan y nunca se nos presenta ninguna prueba", respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El Gobierno alemán convocó el lunes al embajador ruso, Serguéi Necháyev, después de que la UE atribuyera a Rusia una campaña cibernética maliciosa dirigida contra sus Estados miembros y sus socios internacionales, en particular, Ucrania.

La UE y sus 27 Estados miembros acusan al Centro 16.º del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) de estar detrás de los ciberataques.

Por su parte, el Gobierno británico anunció la víspera una serie de sanciones contra 24 individuos y entidades criminales rusas responsables de orquestar ciberataques, interferir en elecciones y difundir deliberadamente narrativas engañosas contra Ucrania.

La lista la encabezan los altos cargos del principal servicio de inteligencia militar ruso (GRU), Viacheslav Stafeyev, Iván Senin e Iván Kasianenko. También se encuentran una decena de personas vinculadas a la empresa Rybar LLC, acusada de difundir noticias falsas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de las sanciones conjuntas, el Gobierno británico y la UE atribuyeron formalmente a Rusia el ciberataque contra la red eléctrica de Polonia de diciembre de 2025.

Al respecto, Peskov añadió que las sanciones que se imponen contra Rusia son ilegales y que el país se ha adaptado a ellas.

"Hemos aprendido a sortearlas, hemos aprendido a minimizar su impacto negativo y seguiremos haciéndolo", añadió refiriéndose a las medidas adoptadas por Londres.

También el lunes, el Ministerio de Exteriores francés anunció que convocará en los próximos días al embajador ruso debido a "una vasta campaña cibernética".