El Parlamento de Venezuela aprueba proyecto para estimular arrendamientos tras terremotos

Esta ley, que debe ser aprobada en segunda discusión para quedar sancionada, tomará en cuenta la protección del dueño de la vivienda y del inquilino y "prohíbe formalmente arrendar en zonas de alto riesgo o estructuras precarias", según indicó el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, quien presentó el proyecto.

"Por un lado seguridad jurídica y por otro lado equilibrio jurídico en función de que puedan desamarrarse los nudos que tienen frenado este mercado de alquiler", indicó Infante en la sesión ordinaria, sin profundizar en las complejidades que enfrenta este sector.

Asimismo, subrayó que uno de los "pilares" fundamentales de esta ley es la "desjudicialización y celeridad" para buscar vías expeditas para "resolver controversias disminuyendo los tiempos de respuesta y aliviando la carga del sistema de justicia ordinario".

Por otra parte, esta ley permitirá a las partes acordar "libremente" un pago promedio y "su indexación en caso de prórroga", lo que a juicio de Infante impedirá la "especulación" y protegerá el "valor real del dinero frente al fenómeno inflaciario".

Este proyecto, oficialmente 'Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda', tiene cuatro capítulos, donde se agrupan 27 artículos, anticipó Infante.

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El proyecto ahora debe ser sometido a una segunda discusión, donde cada artículo será debatido, para ser definitivamente aprobado como ley.

El doble terremoto del pasado 24 de junio afectó a siete estados de la zona norte de Venezuela, especialmente a La Guaira, que fue declarada como zona de desastre.

Las autoridades han reportado 4.734 fallecidos, 16.740 personas heridas y 17.907 personas que se quedaron sin vivienda tras los terremotos.