Fiscalía de Bolivia investiga presunto reclutamiento de hombres por parte de Rusia

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, dijo a los medios que "ya hay una investigación abierta" y que "está activada" la Fiscalía Especializada en Trata y Tráfico de Personas para verificar las denuncias sobre "personas que han sido llevadas con mentiras a Rusia y otros países de Europa".

"Hay una investigación del Ministerio Público (...) Tenemos la facultad de poder investigar de oficio", sostuvo Mariaca y pidió a los familiares de las presuntas víctimas "que puedan acercarse" a la Policía o a la Fiscalía para dar sus testimonios.

Los bolivianos que habrían fallecido en la guerra son José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28, quienes partieron a Rusia en abril pasado con promesas de recibir pagos por 16.000 dólares, según medios locales.

Los familiares de ambos realizaron este martes un velorio simbólico en la ciudad oriental de Santa Cruz, la más poblada del país, ya que les informaron que supuestamente fallecieron.

Tania Valdivia, madre de Iván, contó a EFE que ambos jóvenes eran primos y que se fueron a la guerra "calladitos, sin decir nada a la familia".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La mujer explicó que su hijo trabajaba en Bolivia como albañil y plomero y que tal vez "se fue a buscar una mejor vida para poder ayudar a su mujer y a su hija" de 2 años, ya que todos en su familia son "pobres".

"Quisiera que sea una broma de mal gusto. Quiero verlo a mi hijo acá con nosotros, tengo la esperanza de que esté vivo (...) Quiero saber si está bien, si está muerto o vivo", expresó.

Paola Bazán, esposa de José María Soleto, explicó a EFE que hablaba a diario con él y que la última vez que se contactaron fue el pasado 3 de junio.

"Hasta ahora no sabemos ni una información sobre los dos que se han ido a Rusia, no sabemos nada. Solamente nos dieron la noticia de que ellos habían fallecido", señaló Bazán.

La mujer explicó que uno de los supuestos "comandantes" de su esposo se contactó con ella para avisarle que murió el 8 de junio y que el pasado domingo les informaron sobre la muerte de Valdivia.

Las familias pidieron ayuda de las autoridades para saber cuál es la situación real de ambos y, si se confirma que fallecieron, que les ayude con la repatriación de los cuerpos.

En junio pasado, la Embajada de Bolivia en Rusia alertó en un comunicado de prensa sobre la "circulación de anuncios de empleo vinculados con los conflictos bélicos que ofrecen cuantiosas sumas de dinero".

La representación boliviana alertó de que una eventual incorporación a esas actividades supone "un alto riesgo de estafa promovida por intermediarios inescrupulosos" y "un máximo riesgo contra la integridad física y la vida de las personas", por lo que exhortó a los bolivianos a "abstenerse de todo contacto con oferentes" y a denunciarlos.

En abril se conoció el caso de unos 130 peruanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania.