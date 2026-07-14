IBM cae 24 % después de que director ejecutivo advirtiera sobre resultados decepcionantes

Las acciones cayeron un 18 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, y diez minutos después del inicio de la sesión bajaban un 24,11 %.

La compañía había iniciado el lanzamiento de la próxima generación de su ordenador central de alto rendimiento o 'mainframe', el z17, y esperaba completar el proceso durante el segundo trimestre.

"Dado que este fue el inicio más sólido para un programa de 'mainframes' en nuestra historia, esperábamos que los ingresos de la división de Infraestructura disminuyeran en un porcentaje bajo de un solo dígito durante el año, comenzando en este trimestre", escribió el ejecutivo en una carta a los inversores.

"La realidad fue peor de lo que esperábamos, debido al menor rendimiento de nuestra línea Z y del software asociado, principalmente en el área de Procesamiento de Transacciones", concluyó Krishna, y atribuyó la situación a cambios en los planes de gasto de capital de los clientes.

IBM prevé unos ingresos de 17.200 millones de dólares para el trimestre (un aumento del 1 %), con un incremento del 5 % en los ingresos por software y una caída del 7 % en los ingresos por infraestructura.

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De acuerdo con CNBC, IBM se encamina a su peor jornada desde el 19 de octubre de 1987, cuando la acción perdió un 23,7 %.