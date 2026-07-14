Incautan 516 celulares, en una cárcel paraguaya, que se habrían usado para ciberdelitos

En declaraciones a la radio ABC Cardinal, Nicora indicó que el operativo en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, a unos 150 kilómetros de Asunción, tuvo lugar el lunes, con la participación de unos 550 policías y 100 agentes penitenciarios.

"Estamos hablando de un número escandaloso de teléfonos celulares", dijo Nicora al señalar que cerca de un 30 % de la población de esa cárcel, que suma unos 2.050 reos, tenía algún dispositivo móvil, prohibidos en las penitenciarías.

Nicora aseguró que el denominado operativo 'Guyra Hû 3' se ejecutó tras recibir información de inteligencia de delitos dentro de la cárcel como "vaciamiento de cuentas" bancarias o transferencias de dinero no autorizadas.

El ingreso de celulares es "una problemática" en las 19 penitenciarías del país, reconoció el ministro, si bien destacó como una de las "fortalezas", que el cuerpo policial puede "entrar y salir de las cárceles" y realizar operativos, algo que en "otro tiempo era impensado", según dijo.

El ministro afirmó que las cárceles paraguayas no poseen inhibidores de señal, dispositivos que bloquean las comunicaciones de celulares, wifi, GPS o radiofrecuencia, pero anunció que adquirirán tecnología para mejorar los controles en las cárceles.Tras el operativo, este reclusorio fue intervenido y su director apartado temporalmente del cargo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, el director general de establecimientos penitenciarios, Rubén Peña, informó en radio Universo que tres reos de la cárcel de Coronel Oviedo fueron trasladados a un reclusorio de "mayor seguridad" por haber realizado hace 15 días "una fiesta" con bebidas alcohólicas.

"Tuvieron un acto de indisciplina", aseguró Peña, quien afirmó que uno de los presos trasladados es un hombre involucrado en el caso 'Dakovo', en el que se incautaron en 2023 unas 2.000 armas como parte de una operación dirigida contra un presunto esquema de tráfico internacional de armas importadas desde Europa a Paraguay y supuestamente desviadas a grupos criminales en Brasil.