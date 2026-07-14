La Bolsa mexicana gana 0,82 %, en línea con mercado del mundo y sube a 66.514,3 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó a EFE el subdirector de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Jesús Anacarsis López.

Las ganancias, indicó el experto, se deben a los resultados positivos de las emisoras del sector financiero, así como a la noticia de que el gobierno estadounidense no cobrará el 20 % del valor del cargo para poder transitar sobre el estrecho de Ormuz.

En México, apuntó el experto, el IPC "cerró la sesión con una ganancia del 0,82 % para apuntarse ganancias en dos de las últimas tres sesiones".

Al interior del mercado mexicano, señaló, destacaron los avances de las emisoras: Femsa (+3 %), GCC (+2,37 %), Banorte (+2,26 %), Banco del Bajío (+2,18 %) y Grupo México (+2,03 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, detalló que pese al movimiento positivo de este martes, el rendimiento del mercado mexicano en julio es del -0,68 % y en lo que va del año registra un +3,43 %.

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En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,51 % frente al dólar, al cotizar en 17,43 unidades por billete verde, frente a los 17,52 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 165 millones de títulos por un importe de 17.507 millones de pesos (unos 1.004 millones de dólares).

De las 694 empresas que cotizaron en la sesión, 307 cerraron con sus precios al alza, 357 registraron pérdidas y 30 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 11,87 %, de la empresa de productos de consumo frecuente Fomento Económico Mexicano en sus series (FEMSA UB), con el 4,13 % y de (FEMSA UBD), con el 3 %.

En contraste, los de mayor variación a la baja fueron de la compañía de reciclaje Convertidora Industrial (CONVER A), con el -4,85 %; de la minera Fresnillo (FRES), con el -4,51 %, y del grupo aeroportuario del Pacífico (GAP B), con el -3,17 %.