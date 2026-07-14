La Cachemira paquistaní llama a una gran marcha tras fallar la negociación con el Gobierno

Las negociaciones informales entre las autoridades paquistaníes y el proscrito Comité de Acción Conjunta Awami (JAAC) fracasaron en su intento de poner fin a una ola de protestas que mantiene la región militarizada y con los servicios de internet y telefonía móvil suspendidos desde principios de junio.

"El 15 de julio marcharemos hacia Muzaffarabad, mientras que nuestras madres, hermanas e hijos continuarán con el plante en Dhirkot (...) Si nos matan, este movimiento y este estado quedan encomendados a ustedes", anunció Omar Nazir Kashmiri, un líder del JAAC, a última hora del lunes.

El conflicto, que comenzó como una plataforma civil de protesta contra el encarecimiento de la vida, ha escalado de forma drástica tras choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que según fuentes policiales han causado al menos 15 muertos.

Tras los enfrentamientos, que comenzaron el pasado 8 de junio, miles de manifestantes inundaron la ciudad de Rawalakot y convocaron una sentada indefinida hasta que el Gobierno respondiera a sus peticiones.

La tensión aumentó tras la ilegalización del JAAC bajo leyes antiterroristas y la detención de su líder y portavoz, Shaukat Nawaz Mir, a finales del mes pasado, por quien el Ejecutivo regional ofrecía una recompensa de 10 millones de rupias (unos 36.000 dólares).

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El principal detonante de la marcha es la exigencia del JAAC de abolir los 12 escaños de la Asamblea Legislativa regional que están reservados para los refugiados de la Cachemira india asentados en Pakistán desde la partición de 1947.

Los manifestantes denuncian que Islamabad utiliza a estos diputados para manipular las mayorías parlamentarias, derrocar a los gobiernos regionales y cambiar a los primeros cachemires ministros a su conveniencia.