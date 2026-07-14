La china Zijin accede a incentivos para millonario proyecto de litio en Argentina

Según informó el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, el comité evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto de Liex, una subsidiaria de Zijin, para producir carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en la norteña provincia de Catamarca.

El proyecto prevé una inversión de 709 millones de dólares para la construcción y operación de una planta con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio, además de pozos para la extracción de salmuera, ductos de transporte, sistemas de purificación, caminos, tuberías e instalaciones industriales auxiliares.

"Este nuevo RIGI aprobado generará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos, entre las etapas de construcción y operación", destacó Caputo a través de redes sociales.

El ministro precisó que los estudios presentados por la empresa indican que existen recursos suficientes para sostener 19 años de producción efectiva y que generará ingresos por exportaciones por unos 400 millones de dólares por año.

Al ser admitido al RIGI, el proyecto de inversión tiene acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

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El proyecto Tres Quebradas (3Q) está ubicado a 30 kilómetros de la frontera con Chile y se encuentra a 4.200 metros sobre el nivel del mar.

El del litio es ahora mismo uno de los sectores más dinámicos de Argentina, junto con el del cobre y el de los hidrocarburos.

De acuerdo al más reciente informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos, Argentina es el quinto mayor productor mundial de litio (detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue), el tercero en reservas (detrás de Chile y Australia) y el primero en recursos, junto con Bolivia.

Según datos de la Secretaría de Minería, Argentina tiene 69 proyectos de litio en diversas etapas de avance.

De ese total, apenas siete están ya en producción.

Debido al potencial de los proyectos en construcción avanzada, Argentina prevé escalar posiciones como productor mundial de litio.