La liberación de Pedro Castillo no le compete al actual gobierno de Perú, dice excandidato

Después de una visita a la presidenta electa, Keiko Fujimori, en su oficina de Lima, Nieto explicó en declaraciones a periodistas que dialogó con ella sobre diversos temas urgentes de gobierno, así como los pedidos de gracia presidencial e indulto presentados por la defensa de Castillo, condenado a 11 años de prisión por el fallido intento de golpe de Estado en 2022.

El también presidente del Partido del Buen Gobierno (centro) declaró que, "si la posibilidad planteada de revisar la situación legal de Pedro Castillo está colocada en el marco de una política simbólica de reconciliación y acercamiento del país, entonces no es una tarea que le competa a este gobierno, sino al que entra", en referencia al quinquenio que dará inicio Fujimori a fin de mes.

Acompañado por los portavoces de sus senadores y diputados electos, Nieto agregó que le ha sugerido a Fujimori que "considere las rutas para la libertad del expresidente Castillo buscando que el país encuentre espacios de descompresión y despolarización", después de la cerrada elección de segunda vuelta en la que Fujimori se impuso por sólo 49.641 votos al izquierdista Roberto Sánchez.

"Le he sugerido que considere las rutas para que eso sea dentro de un marco del Estado de derecho y de la Constitución, (...) , que se vea el tema como parte de esta política general de despolarización en el país", explicó Nieto.

El abogado de Castillo, Walter Ayala, presentó un recurso de hábeas corpus que pide la inmediata libertad para el exmandatario, en base al dictamen no vinculante del Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de Naciones Unidas que concluyó que fue capturado arbitrariamente y sin el debido proceso.

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Tras conocer ese trámite, Balcázar afirmó que "ese documento viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo de cómo se le puede dar indulto a una persona detenida", y dijo que espera revisar la solicitud de la defensa de Castillo.

Por su parte, el excandidato presidencial Roberto Sánchez, que participó en los comicios en representación de Castillo, con la promesa de lograr su liberación, exigió al presidente interino excarcelar al exmandatario, en atención a la opinión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas

"Cuando corresponde que ha habido una actuación arbitraria, la conducta del Estado peruano ha sido de resarcir", recordó Sánchez y remarcó que Balcázar no tiene por qué romper con esa actuación, pues "hoy está en su responsabilidad".

Sánchez confirmó la convocatoria a una movilización el miércoles 15 en el centro de Lima para pedir la liberación de Castillo, así como el pedido de justicia para "los mártires del sur", en referencia a los 49 fallecidos en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023 tras el encarcelamiento y destitución del exmandatario.