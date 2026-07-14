Meloni pierde por un escaño una importante votación de su polémica ley electoral

La derrota del bloque derechista fue por tan solo un voto de diferencia: 187 diputados apoyaron la enmienda frente a 188 que la rechazaron. El resultado suscitó un estruendo en la sede parlamentaria por las celebraciones de la oposición.

"El Gobierno ha fracasado. Es el momento de que se vayan y de dar al país un gobierno capaz de resolver los problemas de los italianos", exultó desde su escaño Elly Schlein, secretaria de la principal formación opositora, el Partido Demócrata (PD).

La Cámara de los Diputados empezó este martes a tramitar el proyecto de reforma de la ley electoral impulsado por la coalición de derechas que gobierna el país: los Hermanos de Italia de Meloni, la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y la conservadora Forza Italia de Antonio Tajani, entre otras pequeñas fuerzas.

Se trata de un controvertido proyecto que llega antes de la pausa estival y de cara al último año de legislatura, por lo que la oposición también acusa a Meloni de querer dotarse de unas reglas electorales que le permitan permanecer en el poder tras las elecciones generales de 2027.

El texto ni siquiera convencía del todo a los socios de coalición de Meloni, que titubearon a la hora de apoyar algunos de sus aspectos más notables, como el que se votaba esta tarde: la confección de las listas electorales.

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La enmienda tumbada en la Cámara de los Diputados proponía papeletas con cabezas de lista blindados y el resto de candidatos sujetos a la preferencia de los electores, una idea que había sido aceptada a regañadientes e 'in extremis' por los aliados de Meloni.

Sin embargo, la estrategia de la oposición ha sido pedir que la votación de esta enmienda tuviera lugar de forma anónima, en un intento de 'despertar' a los diputados del bloque derechista a los que no les convence esta reforma de la ley electoral.

Y el resultado fue un triunfo para la oposición, que considera que el Gobierno de Meloni ha perdido la mayoría parlamentaria en este debate.

El líder del opositor Movimiento 5 Estrellas (M5S), Giuseppe Conte, urgió al Ejecutivo a "asumir la responsabilidad de sus propias decisiones" y planteó el resultado de esta votación como una "moción de censura" contra la propia mandataria.

El portavoz de Hermanos de Italia y mano derecha de Meloni, Galeazzo Bignami, reaccionó furibundo al resultado y criticó a los diputados que actúan amparados en el voto anónimo.

"Nosotros damos la cara. Ustedes son el ejemplo de la cobardía de quienes son incapaces de actuar a cara descubierta. La diferencia está entre quienes asumen sus responsabilidades y quienes se esconden. Sigamos adelante con las votaciones", zanjó.

La reforma de la ley electoral del Gobierno italiano ha recibido alrededor de 200 enmiendas, que serán debatidas en los próximos días hasta la votación final, que se espera a finales de esta semana.

Después el texto pasará al Senado para su tramitación definitiva.