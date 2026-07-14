Mercosur y Canadá acuerdan intensificar negociaciones para sellar acuerdo a fines de año

"Hemos acordado intensificar las negociaciones del acuerdo de libre comercio con el objetivo de concluir un texto comercialmente significativo lo más temprano posible, idealmente antes del final de este año", expresó la ministra en su visita oficial a São Paulo, donde se reunió con su homólogo brasileño, Mauro Vieira, y miembros del sector privado.

Anand resaltó que el acuerdo con el bloque ofrece "oportunidades significativas" y aclaró que Ottawa mantiene en mente "las preocupaciones" de todos los sectores de la economía.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, ratificó el buen ritmo de las conversaciones, las cuales son lideradas por Brasil en representación del bloque sudamericano tras la reciente reanudación de los diálogos.

"Retomamos la negociación" y "ya tuvimos seis rondas que avanzan muy bien; faltan todavía algunos detalles, faltan algunas áreas", explicó el diplomático brasileño.

En la reunión de este martes, la ministra celebró que las relaciones entre ambos países estén cumpliendo su 85 aniversario y que, "en este mundo incierto", Canadá y Brasil sigan eligiendo "asociaciones sobre aislamiento, cooperación sobre división y oportunidades sobre conformismo".

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En ese sentido, Anand anunció una inversión de 89 millones de dólares en Brasil a través de FinDev Canadá, la institución financiera de desarrollo del país norteamericano, para financiar dos proyectos de infraestructura sostenible: uno enfocado en expandir el acceso a la energía y otro destinado a la producción de combustible de aviación sostenible.

El comercio de bienes entre el Mercosur y Canadá ascendió en el año 2025 a los 12.600 millones de dólares, según el informe de las relaciones comerciales entre el bloque sudamericano y el país norteamericano, presentado por el Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior del mecanismo de integración.

Según el documento, el Mercosur le exportó a Canadá en 2025 por 8.702 millones de dólares. El 83,4 % de estos envíos fueron hechos por Brasil, el 14,9 % por Argentina, el 0,9 % por Paraguay y el 0,8 % por Uruguay.

Mientras tanto, el bloque suramericano hizo importaciones por 3.912 millones de dólares. El 85,9 % de las adquisiciones las hizo Brasil, el 10,7 % Argentina, el 2,2 % Paraguay y el 1,2 % Uruguay.