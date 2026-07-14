Muere atropellado en Florida un migrante tras huir de ICE, el tercer muerto en una semana

De acuerdo con el diario, el hombre intentó escapar a pie y fue embestido por un camión en una carretera cercana, donde murió a causa de las heridas.

Las autoridades no han divulgado la identidad del inmigrante ni su situación migratoria.

El caso ocurre en medio del creciente escrutinio sobre las tácticas de ICE, que llevaron a la agencia federal a anunciar este martes la suspensión temporal de los controles de tráfico, según informaron varios medios.

En la última semana, dos hombres murieron por disparos de agentes de ICE cuando conducían: el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, padre de tres hijos, el 7 de julio en Houston, y el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26, este lunes en Biddeford (Maine).

Ambos casos han generado protestas y denuncias de grupos humanitarios que rechazan las tácticas de ICE.