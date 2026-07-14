Nayib Bukele, que busca tercer mandato, defiende la reelección indefinida en El Salvador

El mandatario respondió a un mensaje en la red social X, en el que Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), cuestiona la reelección indefinida.

"Países con reelección indefinida en América Latina: Venezuela, Nicaragua, El Salvador. Que quede muy claro en qué club entra ahora Nayib Bukele", escribió Jiménez.

En respuesta, Bukele publicó que "también la tienen Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, y Japón, entre muchos otros países. Pero la idea es que suene mal", junto con un emoji de una cara riéndose.

El partido Nuevas Ideas (NI), de Bukele, informó el lunes que el jefe de Estado ganó, en unas primarias celebradas el domingo, la candidatura presidencial para las elecciones de 2027.

Bukele, de 42 años, no se ha referido públicamente a este proceso interno, en el que aparentemente no tuvo contrincante.

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Como siguiente paso de cara a las elecciones generales de febrero de 2027, el mandatario salvadoreño deberá inscribir su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el período entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario electoral del ente colegiado.

La Asamblea Legislativa (Parlamento), dominada por el partido NI de Bukele, aprobó y ratificó en una sola jornada el 31 de julio de 2025 sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, con lo que el presidente Bukele tiene la vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo.

Esta reforma incluye elevar de los actuales cinco a seis años el período presidencial y suprimir la segunda vuelta en las elecciones.

De acuerdo con diversas encuestas publicadas recientemente, Bukele mantiene altos índices de popularidad, principalmente por la reducción de la violencia y el combate a las pandillas, pero con crecientes demandas en materia económica por parte de la población.

Bukele asumió el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo, a pesar de que en ese momento lo prohibía la Constitución, y tendría que concluir en 2029. Sin embargo, la reforma avalada por el Congreso adelantó las elecciones presidenciales a 2027, cuando también se votará por diputaciones y alcaldías.