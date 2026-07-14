ONU lamenta el "inmenso" coste humano de los "devastadores" fuegos en la península Ibérica

"El coste humano y económico de estos incendios forestales es inmenso: vidas perdidas, familias desplazadas, hogares y negocios destruidos y comunidades que ven cómo arden partes de su patrimonio natural y cultural", indica Stiell, según informó este martes su oficina.

El secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) enmarca estos fuegos en la "alarmante tendencia mundial de desastres provocados por el cambio climático que cada año son más graves y frecuentes, a medida que la humanidad sigue quemando cantidades ingentes de carbón, petróleo y gas, lo que calienta nuestro planeta".

En este contexto, las soluciones son "claras" para Stiell y pasan por "actuar ahora para acelerar la transición de los combustibles fósiles a las energías limpias y la resiliencia climática y para proteger los bosques", una transición ya "en marcha", pero que debe acelerarse.

"La energía limpia no solo protege nuestro clima, sino que también fortalece las economías, crea más puestos de trabajo, mejora la seguridad energética y es más barata y fiable que los combustibles fósiles", afirma.