Parlamento de Venezuela homenajea a una diputada chavista fallecida en el doble terremoto

"Rindo homenaje a Jessica Carolina de León, nuestra diputada por el Esequibo y a su hija que fallecieron en la tragedia y pido un minuto de aplauso para nuestra diputada fallecida y para las diputadas y diputados del estado La Guaira", dijo el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, durante la primera sesión celebrada tras los sismos que han dejado al menos 4.734 muertos.

En La Guaira, el estado más devastado de los siete afectados por los terremotos del pasado 24 de junio, murió De León junto a su hija y siete directivos de la Gobernación, indicó Rodríguez.

La diputada era militante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por la Guayana Esequiba, un estado creado por votación popular en Venezuela que representa a un territorio en disputa con Guyana y que en la práctica es administrado por Georgetown.

La sesión parlamentaria de este martes se celebró en un centro de exposiciones en Caracas, luego de que la sede principal del Parlamento, ubicada en el centro de la capital venezolana, sufriera algunos daños.

Durante la sesión, Rodríguez indicó que no hay "suficientes condiciones de seguridad" para que los diputados puedan trabajar desde allí y por ello las sesiones se realizarán en una sala de convenciones de La Carlota, en el este de la ciudad.