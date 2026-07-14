Policía antiterrorista dice que exdiputada británica fue asesinada en "ataque deliberado"

Widdecombe, antigua secretaria de Estado conservadora de Prisiones que luego se pasó a la formación populista de derechas Reform UK, fue hallada muerta a los 78 años el pasado jueves en su casa del pueblo de Haytor, en Devon, tras haber sufrido heridas muy graves.

"Está claro que se trató de un ataque deliberado", dijo hoy en rueda de prensa el subcomisario Laurence Taylor, jefe de la policía antiterrorista británica, que lidera la investigación del caso.

Sin embargo, precisó que todavía tratan de comprender "el alcance de cualquier planificación o preparación, así como la motivación que hay detrás del ataque" contra Widdecombe.

Un británico de raza blanca de 28 años -cuya identidad no se ha difundido- fue arrestado el fin de semana en South Yorkshire, norte de Inglaterra, como sospechoso del asesinato de la política, y permanece detenido bajo la sospecha de haber cometido, perpetrado o instigado actos de terrorismo.

Los agentes de la CTP han logrado una orden de detención prolongada, que permite que el sospechoso pueda permanecer detenido para ser interrogado hasta siete días después, en virtud de la Ley Antiterrorista británica.

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Las pesquisas sobre el asesinato y sobre terrorismo, se están llevando "en paralelo", comentaron las autoridades policiales.

Por su parte, la ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, reveló ayer lunes ante la Cámara de los Comunes que el sospechoso no estaba fichado anteriormente por la Policía británica ni tampoco constaba en los informes del programa gubernamental contra el extremismo 'Prevent'.

A raíz del asesinato de Widdecombe, así como del de otros exdiputados como Jo Cox o David Amess en la última década, Mahmood afirmó que estudiaría qué tipo de mejoras en materias de seguridad se pueden ofrecer tanto a parlamentarios en activo como a aquellos que ya no lo están.

Widdecombe fue secretaria de Estado de Prisiones entre 1995 y 1997, bajo el Gobierno del entonces líder conservador John Major, pero posteriormente fue eurodiputada por el Partido del Brexit y, más tarde, portavoz del populista de derechas Reform UK.

También alcanzó la fama fuera del ámbito político tras participar en programas populares como el concurso de baile "Strictly Come Dancing".