Presentan un procedimiento de habeas corpus a favor del opositor cubano Otero Álcantara

“Las autoridades judiciales correspondientes tienen ahora un plazo legal de 72 horas para emitir una respuesta”, señaló en redes sociales Cubalex, que había denunciado la víspera sobre los impedimentos para entregar el recurso “debido a que el Tribunal Provincial Popular de La Habana, órgano competente para conocer la solicitud, así como el Tribunal Supremo Popular, permanecían cerrados este lunes pese a tratarse de un día laborable”.

Cubalex detalló que “esta acción legal se presenta en un escenario crítico de desprotección”, pues “el pasado 9 de julio venció oficialmente la condena de cinco años que el artista extinguía en la prisión de Guanajay (oeste de Cuba), desde 2021”.

Denunció, asimismo, que “pese a esto, el 7 de julio fue sacado de la prisión por fuerzas militares y de la Seguridad del Estado hacia un paradero desconocido, manteniéndose desde entonces sin información oficial sobre su ubicación”.

“Desde Cubalex exigimos que se respete el debido proceso y la integridad física de Luis Manuel Otero Alcántara”, señaló la ONG.

El primer contacto que se tuvo con Otero Alcántara, tras conocerse que fue sacado de la prisión de Guanajay, lo informó el pasado 9 de julio la curadora Anamely Ramos, quien refirió en las redes sociales que el artista se encontraba “bien”, tras haberse comunicado con ella desde “un teléfono móvil de la Seguridad del Estado de Cuba”.

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Ramos indicó en su publicación que los agentes de la Seguridad del Estado “querían saber cómo va el proceso de la libertad condicional solicitada” para que Otero Alcántara viaje a los Estados Unidos y explicó que “la libertad condicional de Luis Manuel sigue en proceso”.

Al respecto, la ONG Human Rights Watch (HRW) criticó la pasada semana que ésta parece “una liberación condicionada al exilio”.

Luis Manuel Otero Alcántara, de 38 años y considerado un preso de conciencia por la ONG Amnistía Internacional, estuvo encarcelado durante cinco años en el penal de Guanajay desde donde había denunciado en varias ocasiones múltiples abusos.

El líder del movimiento crítico San Isidro fue apresado el 11 de julio de 2021, cuando intentó sumarse a las masivas protestas antigubernamentales de esa jornada, las mayores en décadas en Cuba.

Amnistía Internacional exigió desde la pasada semana la “liberación inmediata e incondicional” del artista.