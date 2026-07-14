Sierra Leona retira los cargos por traición contra el expresidente Ernest Bai Koroma

Según un comunicado, la Fiscalía General indicó que "se suspenden los procedimientos penales contra Ernest Bai Koroma" y que esta medida "tendrá el efecto de retirar inmediatamente el asunto del orden del día del tribunal".

Asimismo, precisa que la fianza de Koroma "quedará anulada con efecto inmediato", por lo que el exmandatario es libre de regresar a Sierra Leona. De momento, el Gobierno no ofreció explicaciones sobre los motivos por los cuales archivó la causa.

Koroma, de 72 años, estaba acusado de traición, encubrimiento de traición y otros delitos por su presunta implicación en los asaltos armados del 26 de noviembre de 2023 contra cuarteles militares y prisiones en la capital, Freetown.

Aquellos ataques, descritos por el Ejecutivo del presidente Julius Maada Bio como una intentona golpista, dejaron más de veinte muertos y facilitaron la fuga de unos 1.890 reclusos. El expresidente siempre negó las acusaciones.

Posteriormente, las autoridades detuvieron a decenas de soldados en activo y en retiro, policías y civiles, en lo que se convirtió en una de las mayores investigaciones penales de los últimos años en el país.

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Al menos 27 militares fueron condenados por su papel en el intento de golpe de Estado, incluido el exmilitar y guardaespaldas de Koroma, Amadu Koita, a quien la Fiscalía señaló como uno de los cerebros de la trama.

En enero de 2024, el Tribunal Superior autorizó a Koroma a viajar a Nigeria por motivos de salud y su traslado fue gestionado bajo la mediación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) con el fin de destensar el clima político mientras la causa seguía abierta.

El caso se desarrolló en medio de una persistente crisis política derivada de las elecciones presidenciales de junio de 2023, cuyos resultados fueron rechazados por la oposición.

Se trató de la primera vez en la historia democrática de Sierra Leona, desde el fin de su guerra civil (1991-2002), que un exjefe de Estado era procesado por traición.