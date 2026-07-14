Voto Latino ve en la economía la vía de los demócratas para aumentar el voto hispano

Un sondeo y análisis de la organización concluyó que los demócratas deberían dejar de centrar su discurso en el presidente Donald Trump y enfocarlo en las fallas de los republicanos.

"Dejen de hacer campaña contra Trump y háganla contra el Partido Republicano", resume el documento, firmado por la directora ejecutiva, Beatriz López.

La organización aconseja a los demócratas responsabilizar al Partido Republicano del alza del costo de vida para persuadir a los indecisos y denunciar el trato a los inmigrantes para movilizar a los votantes que se abstuvieron en 2024, detalla un comunicado del grupo.

Sus conclusiones parten de un sondeo experimental con 1.388 votantes latinos, que midió la reacción a seis anuncios sobre economía e inmigración, y de un rastreo de seis meses de las conversaciones en TikTok.

Según ese estudio, el 37 % de los consultados aplazó el pago de alguna factura y el 36 % dejó de hacer alguna comida por falta de dinero.

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El anuncio más eficaz, centrado en el costo de vida sin mencionar a Trump, elevó 14 puntos la simpatía hacia los demócratas y la redujo entre los republicanos, según la organización, que lo interpreta como una prueba de que el desgaste debe dirigirse al partido y no solo al presidente.

El diagnóstico coincide con el de otros sondeos. Según una encuesta de la organización UnidosUS difundida en mayo, el 67 % de los votantes hispanos desaprueba la gestión de Trump, y el costo de vida (44 %) supera a la inmigración (33 %) como su mayor preocupación.

Voto Latino apela también a la indignación por la actuación de los agentes migratorios. En la última semana, dos hombres murieron por disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés): el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, padre de tres hijos, el 7 de julio en Houston, y el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26, este lunes en Biddeford (Maine).

Las autoridades sostuvieron en principio que ambos intentaron huir en sus vehículos y pusieron en peligro a los agentes, mientras que sus familias y testigos replican que ambos migrantes se dirigían al trabajo y no tenían antecedentes.

Voto Latino, fundada en 2004, aspira a recuperar a los hispanos que se pasaron a los republicanos y, sobre todo, a movilizar a cerca de un tercio de los latinos que no acudió a las urnas en 2024, en especial a 1,3 millones de jóvenes de entre 18 y 35 años.

En esos comicios, aunque la demócrata Kamala Harris ganó el 50 % del voto latino, Trump logró el 47 % de ese electorado, un máximo para su partido en la historia reciente, según el Pew Research Center.