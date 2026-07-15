Autoridades alertan sobre ingreso a Guatemala de una masa de polvo del Sáhara

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) explicó que las mayores concentraciones del fenómeno natural se presentarán a partir del próximo viernes.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dijo en un comunicado que el polvo del Sáhara ocurre cuando partículas de arena y minerales son transportadas desde el Norte de África hacia el continente americano.

De acuerdo con el Insivumeh, este fenómeno consiste en una masa de aire caliente y seca que es impulsada por los vientos alisios sobre el Atlántico Norte, cuya intensidad máxima anual se registra entre mediados de junio y mediados de agosto.

Las autoridades científicas destacan que estas nubes son la principal fuente de polvo atmosférico y de material particulado fino en la región, transportando partículas de menos de 10 y 2,5 micras de diámetro (invisibles para el ojo humano).

Según los expertos guatemaltecos, la actual masa de polvo comenzará a dispersarse y a salir del territorio del país centroamericano a partir del próximo 23 de julio.

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En Guatemala, de acuerdo con los análisis del Insivumeh, el fenómeno provocará un ambiente más cálido y generará una reducción de la calidad del aire, sobre todo en áreas donde se registren las mayores concentraciones de partículas.

La Conred instó a la población que sufre de enfermedades respiratorias, a los adultos mayores, mujeres embarazadas y a los menores de edad a no exponerse de forma prolongada al aire libre cuando se perciba mayor presencia de partículas.

Además, hizo un llamamiento a los guatemaltecos a utilizar mascarillas si realizan actividades al aire libre y acudir a los servicios de salud de forma inmediata si tienen dificultades para respirar.

Las autoridades enfatizaron que debido al alto contenido de material particulado y a que la masa posee cerca de un 50 % menos de humedad que la atmósfera tropical promedio, el fenómeno puede provocar inflamación en las vías aéreas, tos, molestias en la garganta e irritación en los ojos y la piel.