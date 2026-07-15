Banco central surcoreano sube los tipos al 2,75 % en la primera alza en más de tres años

El Banco de Corea (BoK) decidió elevar por unanimidad esta tasa en 25 puntos básicos, desde el 2,5 % hasta el 2,75 %, al seguir las predicciones de la mayoría de analistas.

"Se prevé que la inflación se mantenga por encima del nivel objetivo durante un tiempo considerable, persistiendo los riesgos para la estabilidad financiera", indicó el BoK en su informe de política monetaria, a pesar del fortalecimiento del crecimiento económico impulsado por las exportaciones y la inversión.

Así, el emisor destacó que el índice de precios al consumo (IPC) aumentó en junio hasta el 3,2 %, el nivel más alto desde diciembre de 2023, y agregó que la evolución futura de la inflación "está sujeta a una gran incertidumbre", vinculada, entre otros, a los precios del petróleo y a la volatilidad en los mercados de divisas.

El BoK consideró que se espera que la economía mundial mantenga su tendencia al alza, impulsada por una sólida inversión en inteligencia artificial (IA) y a pesar de la guerra en Irán. No obstante, avisó de que el mercado bursátil fluctúa "considerablemente" ante las dudas sobre una posible burbuja de la IA.

En este contexto, la entidad apuntó a que la economía mundial y los mercados financieros se verán afectados por la evolución de las negociaciones entre Washington y Teherán, de las perspectivas de inversión en IA y los cambios en las políticas monetarias de las principales economías.

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La institución financiera adelantó que continuará modificando los tipos con el objetivo de estabilizar la inflación, al supervisar el crecimiento económico y velando por la estabilidad financiera, si bien precisó que tendrá que evaluar el momento y el ritmo de los incrementos.

Además, señaló que se prevé que la economía interna mantenga un crecimiento sólido, respaldado por el sector de los semiconductores, y, en consecuencia, espera que la tasas de crecimiento de este año supere "considerablemente" la previsión del 2,6 % realizada en mayo.

La decisión de subir los tipos de interés sitúa al BoK en línea con otros bancos centrales que están adoptado una postura más restrictiva en materia de política monetaria, ante las presiones inflacionarias, como el Banco Central Europeo (BCE), que el mes pasado aumentó los tipos hasta el 2,25 % en su primera subida en tres años.