Bélgica recuerda a los 39 fallecidos en las históricas inundaciones de hace cinco años

Las lluvias torrenciales que cayeron entre el 13 y el 15 de julio de 2021 y provocaron daños valorados en casi 3.000 millones de euros, especialmente en el valle del Vesdre, donde se desbordó el río que le da nombre.

Los homenajes se iniciaron este martes en la localidad germanófona de Eupen, el primer municipio afectado por el desbordamiento de los ríos Vesdre y Hellea, crecidos por las fuertes lluvias y por el gran volumen de agua liberada de una presa durante la noche del 14 al 15 de julio.

Siguiendo el curso de la riada, en Dolhain se celebró una marcha conmemorativa de 3,2 kilómetros donde se desvelaron fotografías comparativas, en Verviers las autoridades visitaron una escuela que se está reconstruyendo con un diseño para evitar nuevos desastres, y en Trooz se guardó un minuto de silencio en cinco lugares especialmente afectados.

El primer acto de recuerdo tuvo lugar el pasado lunes en Chaudfontaine, en la parte baja del valle, donde se inauguró una escultura en forma de botella de agua en las instalaciones de la marca homónima de agua mineral, que se sumergieron 3,5 metros bajo el agua.

El homenaje más institucional se realizó en Esneux, donde se depositaron coronas de flores junto a una placa conmemorativa en un puente y se inauguró la obra conmemorativa 'Árbol de las Sombrillas'.

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La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, destacó los 87,7 millones de euros desbloqueados por la Comisión Europea para reparar los daños y el material y los equipos de rescate enviados.

"No podemos cambiar el pasado. Pero podemos actuar para que Europa esté mejor preparada mañana", destacó la política de origen belga en declaraciones recogidas por la agencia de noticias belga.

Por su parte, el ministro del Interior belga, Bernard Quintin, admitió que la tragedia impulsó una mejora en prevención, coordinación y resiliencia ante futuros desastres medioambientales.

"Las alertas son ahora más efectivas. Nuestros equipos están mejor capacitados y coordinados, desde los centros de llamadas hasta el terreno. Nuestro equipamiento es más adecuado y eficiente", afirmó Quintin.

Después de la tragedia, la región de Valonia creó el Centro de Coordinación de Riesgos (Cortex) con el objetivo de que los territorios "sean más resilientes", según explicó el ministro presidente de Valonia, Adrien Dolimont.

Las inundaciones también afectaron a los estados alemanes de Renania del Norte-Westfalia y Renania-Palatinado, donde hubo 184 fallecidos, además de Países Bajos y Luxemburgo, donde se produjeron daños materiales en viviendas, carreteras y vías férreas que dejaron algunos lugares inaccesibles durante días.

El primer ministro, Bart de Wever, recordó a las víctimas mortales y a los afectados por las inundaciones en un mensaje en la red social X.

"Estos trágicos sucesos también estuvieron marcados por una inmensa muestra de solidaridad, con voluntarios de todo el país que acudieron a ayudar a los damnificados", destacó el nacionalista flamenco.

La Casa Real también tuvo un mensaje de recuerdo hacia las víctimas: "La solidaridad de aquella época sigue grabada en nuestras memorias", declaró la primera institución del país en otro mensaje.

El Parlamento federal comenzó este miércoles la última sesión plenaria antes del parón estival con un minuto de silencio en memoria de las víctimas.