EE.UU. designa como grupos terroristas al Cartel de Juárez y a Los Viagras

Con estas nuevas designaciones, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, suma oficialmente seis carteles mexicanos en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designadas.

El Cartel de Juárez, fundado en la década de 1970 y con operaciones en la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, y Los Viagras, una organización criminal con presencia principalmente en el estado de Michoacán, fueron incorporados a estas categorías por su participación en el tráfico de drogas y otros delitos vinculados al crimen organizado, según informó el Tesoro.

En febrero de este año, la Administración de Trump designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras a seis carteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Noreste, el del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, como parte de una estrategia para intensificar el combate contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Trump ha presionado a México y a la región en búsqueda de mayores resultados contra los crteles del narcotráfico, especialmente para frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, mediante amenazas de aranceles, nuevas sanciones financieras y la designación de organizaciones criminales como grupos terroristas.

El Gobierno mexicano ha rechazado en repetidas ocasiones cualquier acción unilateral de Washington contra los cárteles en territorio nacional y ha defendido la cooperación bilateral en materia de seguridad bajo el principio del respeto a la soberanía, pese a las crecientes presiones de la Casa Blanca para endurecer el combate al narcotráfico.