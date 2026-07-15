España celebra en su cierre el proceso de regularización "uno de los hitos valientes"

Durante el acto 'Cierre del proceso de regularización extraordinaria', celebrado este miércoles en la sede federal del PSOE, la también secretaria de Ciencia, Innovación y Universidades de este partido ha defendido que la regularización constituye "un acto de profunda justicia social", de pragmatismo económico y de "reconocimiento explícito de dignidad humana".

Elma Saiz ha destacado también que el 81% de los solicitantes son menores de 45 años, ocho de cada diez cuentan con competencias lingüísticas plenas y dos de cada tres poseen estudios postobligatorios.

Así mismo, la ministra ha anunciado la aplicación del Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030 para favorecer, entre otros, la inserción laboral y la homologación de títulos de las personas migrantes.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha reivindicado en el mismo acto el pragmatismo del Ejecutivo al asumir el proceso de regularización ante el bloqueo parlamentario y poder así mejorar la vida de las personas "que han elegido España en su proyecto migratorio".

También ha defendido la estrategia del Gobierno de trabajar con los países de origen y coordinar acciones concretas para gestionar la política migratoria, así como la cooperación entre departamentos para acelerar un proceso de regularización garantista.