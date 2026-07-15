Fuerzas yemeníes afirman haber incautado barco con piezas para armas enviadas a los hutíes

Las Brigadas de los Gigantes indicaron en un comunicado que la embarcación fue interceptada el martes por una de sus patrullas navales en el estrecho de Bab al Mandeb, la puerta de entrada del mar Rojo, mientras se dirigía a la provincia de Al Hudeida, controlada por los insurgentes alineados con Irán.

Según la nota, los siete tripulantes del barco fueron detenidos y acusados de ser contrabandistas vinculados a los hutíes, por lo que fueron trasladados a las autoridades competentes junto con la carga incautada.

El cargamento contenía máquinas CNC, utilizadas para fabricar fuselajes de aluminio para drones de ala fija y cuerpos de misiles; motores de reacción, repuestos y suministros para morteros y armas de francotirador, además de equipos de inspección de control de calidad óptico de precisión.

También maquinaria para la perforación de túneles y rotura de rocas, prensas hidráulicas y equipos de elevación para trabajos industriales de tipo militar, de acuerdo con el comunicado, que añadió que este cargamento iba a ser utilizado en instalaciones de fabricación de armas de los hutíes.

La incautación tiene lugar en medio de la escalada entre los hutíes y el Gobierno yemení, apoyado por Arabia Saudí, que se inició a raíz del bombardeo del aeropuerto de Saná por parte del Ejército del Yemen para prevenir el aterrizaje de un avión iraní que transportaba a una delegación de los insurgentes procedente de Teherán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los hutíes acusaron a Arabia Saudí del bombardeo, por lo que lanzaron un ataque contra su territorio a modo de respuesta, algo que ha puesto en alerta a toda la región por la posible reanudación de la guerra en el Yemen, que estalló en 2014 y en la que una coalición militar liderada por Riad interviene desde 2015.