Las exportaciones de café brasileño caen un 15,7 % en el último año

Pese a la caída, los ingresos por las exportaciones retrocedieron apenas un 1 %, hasta los 14.595 millones de dólares, la segunda mayor facturación, tras el récord obtenido en la cosecha anterior, según el informe mensual del Consejo de los Exportadores de Café de Brasil (Cecafé).

En junio, último mes del año cafetero, el país exportó 3,06 millones de sacos, un 16,9 % más que en el mismo mes de 2025, aunque la facturación cayó un 6 %, hasta los 972,8 millones de dólares.

En el acumulado del primer semestre de 2026, los embarques sumaron 17,83 millones de sacos, un 8,3 % menos que entre enero y junio de 2025, con retroceso también en los ingresos que bajaron un 13,3 %, hasta los 6.534 millones de dólares.

El presidente de Cecafé, Márcio Ferreira, explicó que la reducción de las exportaciones ya era esperada tras el récord alcanzado en 2024, que redujo significativamente las existencias del grano en el país, y por las condiciones climáticas que afectaron la cosecha de 2025.

A ello se sumaron los problemas logísticos en los principales puertos brasileños, que provocaron retrasos y dejaron sin exportar cientos de miles de sacos, con costos adicionales para las empresas, según el directivo.

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También, impactó el arancel del 50 % aplicado durante casi cuatro meses por Estados Unidos al café brasileño, que provocó una caída del 54,9 % en las exportaciones a ese mercado entre agosto y noviembre de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior.

Aunque la mayoría de esos aranceles fueron posteriormente retirados, el café soluble continúa sujeto a la tarifa, mientras persiste la incertidumbre por nuevos gravámenes por parte del Gobierno de Donald Trump.

El tema de los aranceles hizo que Alemania desplazara a Estados Unidos como principal destino del café brasileño por primera vez desde la cosecha 2009-10, al importar 5,19 millones de sacos, equivalentes al 13,5 % del total exportado en el último año.

Estados Unidos quedó en segundo lugar, con 4,24 millones de sacos, un 43,2 % menos que en la temporada anterior, seguido por Italia, Bélgica y Japón.

El café arábica representó el 76,7 % de las exportaciones, con 29,5 millones de sacos, seguido por el café de tipo canéfora, con 5,03 millones, y el café soluble, con 3,87 millones de sacos.