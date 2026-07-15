Morgan Stanley gana 5.581 millones en el segundo trimestre, un 58 % más interanual

La entidad financiera estadounidense logró al cierre del segundo trimestre unos ingresos netos de 21.348 millones de dólares, un 27 % más que en el mismo ciclo en 2025 y un 4 % más que el trimestre previo.

Los resultados de Morgan Stanley superaron las expectativas de los analistas impulsados ​​por un aumento del 69 % en los ingresos por negociación de acciones.

Ted Pick, presidente del consejo y director ejecutivo, declaró en un comunicado que los "excelentes resultados" en el segmento de valores institucionales se vieron impulsados ​​por la división de renta variable, junto con el continuo "dinamismo" de las áreas de banca de inversión y renta fija.

"El contenido diferenciado de nuestros equipos de análisis sigue fomentando un alto nivel de interacción con los clientes. La división de gestión de patrimonios captó una cifra récord de 148.000 millones de dólares en nuevos activos netos, alcanzando el hito de 10 billones de dólares en activos totales de clientes entre las áreas de gestión de patrimonios y gestión de inversiones", explicó el ejecutivo.

Pick, además, destacó que la empresa sigue "acumulando capital", lo que le otorga "una mayor flexibilidad para invertir en nuestros negocios principales y, al mismo tiempo, generar una sólida rentabilidad para los accionistas".

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Las acciones de Morgan Stanley subieron alrededor de un 1 % en las operaciones previas a la apertura de la bolsa de Nueva York.