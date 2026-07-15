R. Kelly pide a Trump que conmute su sentencia de 30 años por abuso sexual

La petición presentada esta semana ante la oficina del abogado de indultos del Departamento de Justicia, creada este año, se encuentra pendiente de procesar.

Esto ocurre poco más de un año después de que su abogado, Beau Brindley, presentara una moción de emergencia solicitando la liberación inmediata del cantante de la custodia federal para que cumpliera arresto domiciliario.

La defensa alegó que su vida corría peligro y acusó al Gobierno de mala conducta.

El premiado cantante, cuyo verdadero nombre es Robert Sylvester Kelly, enfrentó un juicio en una corte federal en Nueva York y fue condenado en junio de 2022 a 30 años tras ser hallado culpable de haber abusado por décadas de mujeres y menores de edad, a los que atrajo usando su influencia.

Ese año también fue hallado culpable en Chicago por producción de pornografía infantil e incitar menores a participar en actividades sexuales y sentenciado en 2023 a 20 años de cárcel, que cumple de forma concurrente.

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Está previsto que Kelly, de 59 años, salga de prisión en 2045.