Zelenski pide apoyo a países del sureste de Europa para aprobar nuevas sanciones a Rusia

Kiev, 15 jul (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este miércoles a los líderes de los países del sureste de Europa reunidos en Kiev con motivo de la quinta cumbre entre jefes de Estado y de Gobierno de estas naciones y de Ucrania que apoyen la aprobación del vigésimo primero paquete de sanciones de la UE contra Rusia.