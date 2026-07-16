Al menos siete muertos tras la explosión de una lancha hinchable en el noreste de China

La explosión se produjo hacia las 14:08 hora local del miércoles (06:08 GMT), cuando había trece personas a bordo, de las cuales siete fallecieron y una permanece desaparecida, reportó la agencia oficial Xinhua.

Los otros cinco ocupantes de la embarcación resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, y fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento.

Las investigaciones preliminares apuntan a que los viajeros eran residentes que habían salido a recolectar caracolas durante la marea baja y que la explosión se produjo en el trayecto de regreso cuando el operador de la lancha intentó volver a arrancar el motor tras una posible fuga de combustible.