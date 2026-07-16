Amplifican programa que redujo desnutrición crónica y aguda en comunidades de Guatemala

El trabajo conjunto permitirá extender durante cinco años las intervenciones de atención primaria en salud, soporte nutricional, agua y saneamiento, acceso a alimentos, fortalecimiento de la economía familiar y estimulación temprana, con la expectativa de beneficiar a más de 45.000 personas, entre ellas unos 5.000 niños.

“Queremos que las comunidades generen cambios permanentes. No buscamos únicamente invertir recursos o hacer una donación”, explicó la vicepresidenta de Sostenibilidad y Talento Humano de Grupo Financiero G&T Continental, Iveth Suárez, en entrevista con EFE.

Las acciones se desarrollarán en Chiantla, Huehuetenango, donde la falta de agua, la altitud y las dificultades para diversificar la producción agrícola incrementan la vulnerabilidad de las familias.

El director ejecutivo de Guatemaltecos por la Nutrición, José Silva, explicó a EFE que el modelo surgió después de que Castillo Hermanos concluyera que la entrega de alimentos o suplementos podía aliviar necesidades inmediatas, pero no necesariamente modificar las condiciones que perpetúan la desnutrición.

“Si había que hacer algo, tenía que ser sostenible y afectar las causas, no solo los efectos”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El programa cuenta con equipos formados por médicos, nutricionistas, personal de enfermería, ingenieros agrícolas y especialistas comunitarios que viven en los territorios intervenidos.

“Nuestro programa no se ejecuta en la cabecera departamental, ni siquiera en la cabecera municipal. Se ejecuta en la montaña, literalmente en la montaña”, sostuvo.

Según Silva, cerca de 350 niños con desnutrición aguda han sido atendidos en los primeros territorios de intervención, de los cuales el 93 % ha cumplido con los criterios que permiten considerar sostenible su recuperación.

De acuerdo con los resultados del programa, en esos primeros territorios de intervención la prevalencia de la desnutrición aguda disminuyó del 6 % al 0,38 %, mientras que la desnutrición crónica se redujo en 17 puntos porcentuales.

Esta última reducción se obtuvo al comparar una prevalencia inicial cercana al 47 % con los resultados de la primera evaluación de seguimiento, realizada en enero de 2025, añadió.

Las auditorías externas son efectuadas por la Universidad Católica de América, en Washington, mediante un estudio que compara comunidades intervenidas con grupos de control; ejercicio que la institución hará entre octubre y noviembre en las comunidades de Chiantla seleccionadas para la nueva intervención.

El programa seguirá unos 57 indicadores, de los cuales 20 serán considerados trazadores, relacionados con nutrición, controles prenatales, vacunación, suplementación, acceso a agua segura, producción de alimentos, generación de ingresos y ahorro familiar.

“La idea es que alguien externo pueda certificar y validar que lo que estamos poniendo como compromiso se cumpla en tiempo y forma”, puntualizó Suárez.

Uno de los principales retos en la zona alta de Chiantla será garantizar el acceso al agua, por lo que el proyecto contempla sistemas para captar agua de lluvia, almacenarla y potabilizarla, así como formar a habitantes de las comunidades para que puedan operar y reparar la infraestructura.

Las familias allí se dedican principalmente al cultivo de papa y al pastoreo de ovejas, pero el programa evaluará la introducción de técnicas que permitan producir hortalizas, legumbres, huevos y otros alimentos adaptados a la altura y al clima de la meseta.

Asimismo, se busca promover la elaboración y comercialización de productos ya realizados en la región, así como la formación de grupos comunitarios de ahorro.

Durante los dos primeros años, el personal especializado tendrá una presencia intensiva en las comunidades y capacitará a comadronas, fontaneros, madres guía, facilitadores agrícolas y gestores de ahorro, entre otros liderazgos locales.

A partir del tercer año, las personas formadas comenzarán a asumir progresivamente las actividades y, hacia el quinto, el equipo externo reducirá su participación.