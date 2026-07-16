Claves entre Merz y Macron antes de consejo de ministros franco-alemán en la era pos-FCAS

Las diferencias entre el grupo industrial europeo Airbus, participado por los Estados alemán, francés y español, y la firma gala Dassault tumbaron al avión de combate de sexta generación con el que se quería dotar a Europa, aunque las densas relaciones germano-galas van más allá de esa iniciativa fracasada.

Junto a las cuestiones de seguridad y defensa, la cooperación económica y avanzar en la soberanía tecnológica y espacial, además del debate sobre el presupuesto de la Unión Europea (UE), figuran entre los asuntos que ocuparán a Merz, Macron y la veintena de ministros que ambos países reúnen en el consejo de ministros franco-alemán del viernes.

Merz recibe a Macron a partir de las 17.00 GMT en el lujoso hotel que alberga el castillo de Bensberg, población situada a las afueras de Colonia y a 40 kilómetros de Brühl, en la periferia de la metrópolis cultural del oeste alemán.

El viernes será, para ambos líderes, el segundo consejo de ministros germano-francés que protagonizarán juntos, tras el celebrado el año pasado en la ciudad portuaria gala de Toulon.

En Toulon ambos países acordaron una "agenda económica" conjunta de la que cabe esperar "nuevos proyectos", indicó el lunes el Gobierno alemán a cuenta de las relaciones de las dos mayores economías de la Unión Europea (UE), cuyos lazos comerciales suman unos 186.408 millones de euros.

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Merz, Macron y sus ministros se dan cita después de quedar resuelto el enfrentamiento político entre París y Berlín sobre la combinación energética europea.

Las fuentes del Elíseo destacan el acuerdo alcanzado sobre el principio de neutralidad tecnológica, que permite incluir tanto las energías renovables como la nuclear en los mecanismos europeos de apoyo sin discriminación.

En Brühl se espera, en particular, que las cuestiones relativas a la seguridad y defensa capten gran parte de la atención de Merz, Macron y sus ministros.

Hay, de hecho, un consejo de los responsables de ambos Ejecutivos para seguridad y defensa.

"El fracaso del FCAS fue un punto de ruptura, aunque el FCAS no fracasó enteramente, hay aspectos del proyecto como la 'nube de combate' que está muy desarrollada y vale la pena mantener", dijo a EFE Max Becker, experto en defensa del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores (DGAP, por sus siglas alemanas).

Otras iniciativas de la industria de defensa en las que están implicadas Alemania y Francia, como el proyecto de tanque del futuro europeo o MGCS, siglas inglesas para "sistema principal de combate terrestre", o el dron europeo Eurodrone, son asuntos que se espera aborden los líderes de ambos Ejecutivos en Brühl.

Pero según Becker, son otras iniciativas, con posibilidad de ofrecer "resultados tangibles", las que interesarán más a Merz y Macron en vista de la proximidad de las próximas elecciones presidenciales francesas de abril de 2027 y en las que la aspirante de la extrema derecha, Marine Le Pen, parte como favorita.

Ideas orientadas a mejorar los sistemas de alerta temprana, las capacidades de ataque de precisión a larga distancia, la defensa antiaérea, la seguridad espacial, la producción de drones baratos a gran escala o la cooperación en materia de disuasión nuclear podrían tener más peso en Brühl.

Según fuentes del Elíseo, Francia y Alemania ya han establecido mecanismos de trabajo específicos para avanzar en estos asuntos, con calendarios industriales y objetivos concretos.

En esos temas "debería centrarse la reunión" porque, por ejemplo, "el MGCS es un proyecto de gran envergadura, y si un presidente francés nacionalista quiere poner fin a este proyecto, encontrará la manera de hacerlo", según Becker.

"Mejor apostar por proyectos más modestos", agregó.

Para observadores como Elias Ricken, experto en la relación germano-francesa del DGAP, hay "inseguridades" en París y Berlín debido a la proximidad de las elecciones francesas y las opciones de Le Pen.

Pero también en Alemania muestra debilidades el propio Merz, el canciller más impopular desde 1990.

Con esos lastres, Merz y Macron abordarán también el próximo marco financiero plurianual de la UE, una negociación considerada clave.

En ese debate, París y Berlín usan diferentes tonos, con unos responsables germanos reacios a un presupuesto propuesto de 1,72 billones.

Francia admite que existen diferencias con Alemania sobre el tamaño del presupuesto europeo y las fuentes de financiación, pero considera imprescindible una coordinación franco-alemana.

Con todo, los consejos de ministros franco-alemanes existen "para momentos en los que hay que tomar decisiones", explicó Ricken.