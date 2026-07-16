Delcy Rodríguez se querella contra un empresario español en relación con PDVSA

El abogado del empresario y comisionista dijo este lunes que De Aldama no se retractaba de sus palabras sobre este asunto, en un acto de conciliación celebrado en un juzgado de Madrid con los representantes jurídicos de la mandataria.

En consecuencia, los abogados de Delcy Rodríguez, del despacho del exjuez español Baltasar Garzón (ILOCAD) decidieron presentar una querella contra él, informaron a EFE fuentes jurídicas.

De Aldama, condenado recientemente en un caso de corrupción, afirmó que Rodríguez le dio un sobre relacionado, presuntamente, con la petrolera y que habría servido para financiar ilegalmente al PSOE y a la Internacional Socialista, organizaciones que lidera el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

El empresario lo entregó el pasado mes de marzo en la causa judicial que investiga la Audiencia Nacional sobre pagos con dinero en efectivo en el PSOE entre los años 2017 y 2024 a sus dirigentes, empleados o cualquier persona relacionada con el partido, con sospechas de que algunos pudieran suponer blanqueo de capitales o financiación irregular.

El comisionista ya había aludido en numerosas ocasiones en los medios de comunicación a la existencia de ese sobre, y también en una declaración judicial en febrero pasado a preguntas del fiscal por un caso de presunto fraude de impuestos de hidrocarburos.

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Uno de los primeros informes de la policía judicial de este caso hacía referencia a la imagen de "un sobre de color marrón" en el que aparece como remitente el expresidente de PDVSA Manuel Quevedo, y Delcy Rodríguez como destinataria en su condición anterior de vicepresidenta de Venezuela.

En junio pasado, el Tribunal Supremo español condenó al exministro socialista José Luis Ábalos a 24 años de prisión; a su asistente Koldo García a 18; y al propio de Aldama a cuatro años y medio por el cobro de comisiones ilegales en contratos públicos de compra de mascarillas durante la pandemia, entre otros delitos.

De Aldama vio reducida su pena considerablemente por colaborar con la justicia para aclarar la trama y no entrará en la cárcel. EEF