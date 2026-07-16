EEUU investiga la maniobra de un caza que voló a baja altura sobre bañistas en Florida

"Durante una maniobra de aterrizaje, una aeronave voló a menor altitud de la habitual, lo que provocó una perturbación en la playa que afectó a las sillas y sombrillas de los civiles", informó el escuadrón militar de demostración de vuelo 'Blue Angels' en un comunicado recogido por varios medios.

El incidente tuvo lugar la mañana del miércoles en la localidad de Pensacola, y el comunicado lo describió como "un paso a baja altitud".

La investigación se produce a raíz de que un video del momento se viralizara en redes sociales. En él se observa al caza volando de lado directamente sobre los bañistas y a escasos metros del suelo, lo que hace saltar por los aires algunas sombrillas y sillas.

"El equipo directivo está revisando las circunstancias que rodearon la maniobra y realizando una exhaustiva revisión de seguridad para garantizar que todas las operaciones cumplan con los estrictos estándares de seguridad de la Armada y la Administración Federal de Aviación", concluyó el comunicado.

Los 'Blue Angels' realizan un espectáculo aéreo en Pensacola cada año. El gran acto oficial de esta edición, que se extiende del 15 al 18 de julio, tendrá lugar el sábado en la misma playa donde ocurrió este incidente.