El colombiano Manuel Medrano llevará su 'Superior Tour' a Centroamérica y México

El artista originario de Cartagena de Indias, ganador de dos premios Latin Grammy, ofrecerá conciertos en Costa Rica, Guatemala y El Salvador antes de emprender una serie de ocho presentaciones en México, uno de los mercados más importantes de su carrera, según informó su equipo de prensa.

La etapa internacional comenzará el 11 de octubre en San José (Costa Rica) y continuará por Ciudad de Guatemala y San Salvador.

Posteriormente, Medrano actuará en ciudades mexicanas como Acapulco, Mérida, Coatzacoalcos, Chihuahua, Torreón, San Luis Potosí, Los Cabos y La Paz entre el 6 de noviembre y el 5 de diciembre.

Antes de iniciar ese recorrido, el cantante cerrará la primera fase colombiana del tour con un concierto el próximo 6 de agosto en su natal Cartagena.

Las primeras fechas de 'Superior Tour' pasaron por Bucaramanga, Medellín y Cali, donde el artista agotó las entradas de los shows en los que además invitó a músicos emergentes colombianos a abrir cada uno de los conciertos como parte de una iniciativa para dar visibilidad a nuevos talentos.

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México ocupa un lugar especial en la trayectoria de Medrano, quien ha señalado en varias ocasiones que es el país donde más escuchan su música y uno de los que más ha impulsado su carrera internacional.

En una entrevista concedida a EFE durante una gira anterior, el artista aseguró que siente una conexión especial con el público mexicano y expresó su agradecimiento por el respaldo recibido durante la última década.

"México es un país que amo (...) me ha dado tantas oportunidades y me ha acompañado durante estos diez años", afirmó entonces el intérprete.

Medrano, reconocido por canciones como 'Bajo el Agua', 'La Distancia' o 'Nenita', presentó este año 'Superior', su cuarto álbum de estudio.