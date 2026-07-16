El embajador de Colombia en España renuncia ante "la senda hacia la que avanza" su país

"Tomando nota de la senda hacia la que avanza el país (...) me permito presentar la renuncia irrevocable", señaló Ávila en la carta dirigida a Petro a la que ha tenido acceso EFE.

Ávila, un empresario nacido en el departamento colombiano de Boyacá y muy cercano a Petro, subraya en la carta su "inquebrantable lealtad a los valores políticos y sociales" que el presidente saliente representa.

En este sentido destaca, entre las medidas que ha llevado a cabo durante su periodo al frente de la Embajada, "haber reconocido oficialmente, en nombre de la República de Colombia, a quienes en el marco del conflicto armado fueron víctimas del Estado y sufrieron persecución ilegal, aún estando en el exilio".

La manera de abordar el conflicto armado en Colombia es uno de los puntos de discrepancia entre Petro y De la Espriella.

Mientras Petro apostó durante su mandato por una política que incluía diálogos con la guerrilla, De la Espriella, en cambio, ha planteado una línea que prioriza la ofensiva militar del Estado.

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El ultraderechista De la Espiella ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio al izquierdista Iván Cepeda por una diferencia muy estrecha.

Esta victoria supone un giro radical en la política colombiana, tras la presidencia de Gustavo Petro, primer presidente de izquierdas de Colombia y antiguo militante de la guerrilla M-19.

En su carta de renuncia, Eduardo Ávila también destaca la labor de la Embajada, "de la mano de las instituciones españolas", en favor de los migrantes colombianos en España "en condiciones de irregularidad administrativa, hoy principales beneficiarios del proceso de Regulación Extraordinaria de 2026 aprobado por el Gobierno de España".