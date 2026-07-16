El Gobierno español pide que se aplique cuanto antes la ley de amnistía

El ministro hizo esta reflexión tras conocerse la decisión del TJUE sobre la ley de amnistía que afectó al proceso independentista catalán y que consideró conforme al derecho comunitario porque "tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación".

Para el titular de Justicia, tras esa decisión se ha confirmado que la ley es constitucional y conforme al derecho europeo.

Por ello, ha reclamado que se aplique ya a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentistas, entre los que se encuentra el ex presidente del gobierno autónomo catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica.

Para Bolaños, esta será la última etapa de normalización institucional, política y social en Cataluña, y ha recalcado que sería positivo para todos que esa etapa se recorriera "lo antes posible".

El Congreso español aprobó en 2024 la ley de amnistía para los condenados, procesados e investigados judicialmente en relación con el intento ilegal de independencia de Cataluña de 2017, tras un pacto entre el gobernante Partido Socialista (PSOE) y los propios independentistas catalanes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esa amnistía, recurrida judicialmente a varias instancias en España, debía beneficiar, entre otros, a los responsables del referéndum de "autodeterminación" catalán del 1 de octubre de 2017 y de la declaración unilateral de independencia posterior, ambos anulados por el Tribunal Constitucional español.

Por esos hechos, fueron condenados a prisión nueve líderes independentistas catalanes en 2019, mientras que Puigdemont, artífice principal del proceso independentista, huyó a Bélgica, donde reside actualmente, para eludir la acción de los tribunales españoles.